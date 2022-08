Defendos Security gaat de komende maanden de beveiliging van de crisisopvanglocatie in de oude sporthal de Reiger in Delden verzorgen. Het bedrijf is momenteel al werkzaam op verschillende vergelijkbare opvangplekken in de regio en heeft zodoende de nodige ervaring.

Vanaf komende donderdag zijn er 24 uur per dag twee beveiligers aanwezig. Deze werken in 12-uursdiensten. Het bedrijf gaat de asielzoekers, die vermoedelijk deze week al in Delden aankomen, voorzien van pasjes met naam en foto. Daarmee kunnen ze de opvang betreden en verlaten. In en om de sporthal zijn verder camera's aangebracht die een extra oogje in het zeil houden. De gemeente komt met het inhuren van het bedrijf tegemoet aan een belangrijke wens van de omwonenden. Veel vragen blijven Afgelopen maandag werd dit allemaal bekendgemaakt tijdens de tweede informatiebijeenkomst voor omwonenden. Voor de mensen uit de omgeving blijven wel tal van vragen openstaan. Zo is de plek geschikt voor 21 personen, maar is onduidelijk of dit ook het maximale aantal mensen is dat naar Delden zal komen. Ook de samenstelling van de groep, de precieze aankomstdatum en de duur van het verblijf liggen nog niet vast.