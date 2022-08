Het lichaam van de 37-jarige Marcus uit Hengelo, die onwel werd nadat hij door de politie was aangehouden, is vrijgegeven. De familie meldt dat autopsie is verricht en dat het zo'n vier maanden duurt voordat de precieze doodsoorzaak kan worden bepaald.

De Hengeloër (37) werd bij een aanhouding twee weken geleden onwel. Hij was aangehouden aan de Bornsche Beeklaan in Borne, waarbij bleek dat hij onder invloed was van drugs. De man werd in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis, waar hij enkele dagen later overleed.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het voorval. Op internet circuleerden videobeelden waarop te zien is dat de onwel geworden Hengeloër in Hengelo op een wat merkwaardige manier uit de politieauto wordt gehaald. De familie heeft advocaat Richard Korver ingeschakeld om het onderzoek te volgen. Korver doet ook een eigen onderzoek.

Op de plek waar de onwel geworden man uit de politieauto werd gehaald, aan de Deldenerstraat in Hengelo, is inmiddels een herdenkingsplek ingericht. vlak bij de Heemafstraat zijn bloemen en lantaarns geplaats, evenals een portret van de Hengeloër.

De familie meldt dat er morgen van 19.00 tot 21.00 uur een laatste mogelijkheid tot condoleren is in de Mariakerk in Hengelo. Woensdag is er om 13.00 uur een kerkdienst in het Syrisch-orthodox klooster St. Ephrem in Glane. Aansluitend wordt de man begraven.