Aan de Deldenerstraat in Hengelo, vlak bij de Heemafstraat, is een herdenkingsplek ingericht voor de man die overleed nadat hij door de politie was aangehouden.

Op de plek waar de man uit de politieauto werd gehaald, zijn bloemen en lantaarns geplaats, evenals een portret van de 37-jarige Marcus. De man werd bij een aanhouding twee weken geleden onwel. Hij was aangehouden aan de Bornsche Beeklaan in Borne, waarbij bleek dat hij onder invloed was van drugs.

De man werd in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis, waar hij enkele dagen later overleed. Vrijdag werd een condoleance voor de man gehouden in de Syrisch-Orthodoxe Mariakerk aan de Sportlaan Driene.