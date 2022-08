De grote Fancy Fair in Diepenheim heeft zaterdag 15.000 euro opgebracht. Het geld is bestemd voor De Molenaarshof, het uitvaartcentrum dat hiermee een renovatie kan financieren.

Enkele duizenden bezoekers kwamen naar de 26-ste Fancy Fair in de manege aan de Krommedijk, waar een drukke handel was en waar zelfgemaakte bloemstukjes, kniepertjes en oliebollen in een mum van tijd waren uitverkocht.

Klapstuk van de dag was de veiling, waarbij een Oostenrijkse antieke bruidskist naar een nieuwe eigenaar ging. Op het eind van de dag kon voorzitter Herman Veltkamp een opbrengst van 15.000 euro melden. Het geld wordt gebruikt voor de renovatie van De Molenaarshof. De Fancy Fair van 2023 vindt plaats op 26 augustus.