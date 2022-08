De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Twekkelerweg in Hengelo. Volgens de brandweer is er sprake van een uitslaande brand.

De woning bevindt zich naast Café en zalencentrum Het Twentse Ros. De brandweer is momenteel met twee brandweervoertuigen en een autoladder ter plaatse om de brand te blussen. Het is vooralsnog niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt.