Hoewel zijn lichaam door justitie nog niet is vrijgegeven houdt de familie van de Hengeloër Marcus (37) deze vrijdag toch een condoleancebijeenkomst. De Hengeloër overleed donderdag. Hij werd na zijn aanhouding door de politie onwel.

De condoleance begint vanavond om 19.00 uur en wordt gehouden in de syrisch-orthodoxe Mariakerk in Hengelo. Wanneer de uitvaart plaats heeft is nog onbekend. Het onderzoek naar zijn dood loopt nog. Om die reden hebben de nabestaanden er voor gekozen om toch nu al een condoleance te houden, om enig troost te vinden. Marcus laat een vrouw en twee jonge zoons na.

De Hengeloër werd vorige week donderdag in Borne aangehouden door de politie, op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Op weg naar het politiebureau in Hengelo voor een bloedproef werd hij onwel. In het ziekenhuis is een week gevochten voor zijn leven.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het voorval. Op internet circuleerden videobeelden waarop te zien is dat de onwel geworden Hengeloër op een wat merkwaardige manier uit de politieauto wordt gehaald. De familie heeft advocaat Richard Korver ingeschakeld om het onderzoek te volgen. Korver doet ook een eigen onderzoek.

"Omdat het onduidelijk is wanneer er een uitvaart kan zijn, heeft de familie besloten om nu toch een condoleance te houden. Voor zijn gezin en familie is dat belangrijk, ook nu ze hem nog niet kunnen zien", laat een vriendin namens de nabestaanden weten. Ze benadrukt dat de bijeenkomst voor iedereen is, niet alleen voor de Suryoye-gemeenschap.

De Hengeloër zal later bij het Syrisch-orthodox klooster St. Ephrem in Glane worden begraven.