Hun kunstbloemen staan in het Londense warenhuis Harrods en zijn over de hele wereld te zien in Louis Vuittonreclames met Emma Stone. Het werk van Sill-ka uit Hengelo bleef niet onopgemerkt. Deze week maakte het bedrijf bekend dat het is overgenomen door Zweedse investeerders.

De meerderheid van de aandelen is nu in handen van Röko, een investeringsmaatschappij uit Zweden. Oprichter en aandeelhouder Patrick Oude Groeniger blijft betrokken bij het creatieve deel van het bedrijf. Hij maakt deel uit van de raad van bestuur. Sill-ka heeft 30 medewerkers in dienst. Hun producten worden in meer dan 70 landen overkocht. Liefde voor bloemen Patrick Oude Groeniger uit Hengelo startte het bedrijf in 1988 met zijn broer. "De liefde voor bloemen en bloemschikken is bij mij met de paplepel ingegoten dankzij de bloemenwinkel van mijn vader. Tegenwoordig zijn we een van de bekendste ontwerpers en exporteurs van kunstbloemencollecties wereldwijd. Samen met Röko willen wij die positie als wereldwijde marktleider uitbouwen."