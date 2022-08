Fans van Nick en Simon werden vanochtend opgeschrikt door nieuws wat al even in de lucht hing: het muzikale duo uit Volendam stopt in het voorjaar van 2023. Twente fans krijgen nog wel gelegenheid om afscheid te nemen: Nick en Simon geven 25 maart nog een optreden in Metropool in Hengelo. Het concert is inmiddels al uitverkocht.

Het optreden van Nick en Simon in Hengelo is daags voor het grote afscheidsconcert van de zangers in Rotterdam Ahoy. Het Twentse optreden maakt dan ook deel uit van de reeks 'Nu of Ooit-afscheidsconcerten die Nick en Simon door het land geven, voordat ze er als duo de brui aan geven. Kaarten voor het concert gingen deze vrijdag in de verkoop via de site van Metropool. Een dik uur na de start van de kaartverkoop kon het bordje 'uitverkocht' al op de deur: alle kaarten voor het Twentse afscheidsconcert van Nick en Simon zijn razendsnel de deur uit gegaan. Het Volendamse duo staat overigens op 7 oktober nog in het Wilminktheater in Enschede met hun show 'Nick & Simon & Garfunkel'. Die voorstelling is ook helemaal uitverkocht.