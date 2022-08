De 37-jarige Hengeloër, die vorige week onwel werd na zijn aanhouding, is overleden. Dat heeft de advocaat van de familie, Richard Korver, zojuist bekendgemaakt. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Volgens advocaat Korver zal er op korte termijn obductie worden uitgevoerd. Dat moet dan meer duidelijkheid geven.

De familie van de man - de 37-jarige Marcus - laat weten dat hun geliefde donderdag om 15.04 uur is komen te overlijden. Marcus laat twee jonge kinderen achter. De familie heeft de foto van hem beschikbaar gesteld. De familie verzoekt mede met het oog op de belangen van de jonge kinderen om de achternaam van Marcus niet te vermelden

Korver is door de familie van de man te hulp geroepen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar wat er vorige week donderdag precies is gebeurd bij en na de arrestatie van de man. Maar de familie heeft er niet bij voorbaat vertrouwen in dat het onderzoek dan de hele waarheid op tafel brengt. Volgens hen was de 37-jarige kerngezond.

Video van aanhouding

De 37-jarige Hengeloër werd vanwege vreemd rijgedrag vorige week donderdag rond 20.15 uur in Borne aangehouden. Uit een speekseltest bleek volgens de politie dat hij onder invloed was van drugs. Op weg naar het politiebureau voor een nadere bloedtest werd hij op de achterbank onwel. Op een video is te zien dat hij door agenten op een wat merkwaardige manier uit de auto wordt getrokken. Als hij levenloos op de grond ligt zet een agent tot twee keer toe een knie op zijn borst.