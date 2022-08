De zeven bridgeclubs verenigd in de koepel Bridgestad Hengelo/Borne verloren in coronatijd honderd leden, die niet meer durfden te komen uit angst voor besmetting. Er bleven zeshonderd leden over. Hoogste tijd om nieuwe leden te werven, vinden de clubs.

"We pakken onze activiteiten graag weer op. Er is ook behoefte aan", zegt Henk Lantink van Bridgeclub Borne, die ook leiding geeft aan De Nieuwe Lichting (DNL), waarin belangstellenden kennismaken met de bridgesport.

Vanavond om 20.00 uur is de eerste bijeenkomst van DNL, de oefenclub die lessen verzorgt voor starters maar ook voor gevorderden. Die worden gegeven in het Denksportcentrum aan de Cesar Franckstraat 36. Morgen om 20.00 uur kunnen beginners terecht in de Stefanshof, aan de Grotestraat 207 in Borne. Claudia Brosens, bridgedocente van de Nederlandse Bridge Bond, verzorgt de avonden. Het is de bedoeling om vanaf september een cursus van twee keer twaalf avonden te houden in het Denksportcentrum, op woensdagavond en bij voldoende deelname ook op donderdagavond.

Zoals Henk Lantink aangeeft: "De pandemie ligt niet achter ons, maar is wel afgevlakt. Mensen die in de coronajaren niet meer durfden te komen, durven nu misschien weer wel." Voorzitter Hans van Dam van de koepel Bridgestad Hengelo/Borne: "De corona-angst heeft hier en daar nog wat absentie veroorzaakt. Intussen gaan alle besturen ervan uit dat wij na corona leven. Bridge is gezellig, waarbij mensen elkaar ontmoeten en dus sociaal waardevol, omdat we zo ook de eenzaamheid onder mensen kunnen bestrijden. En het spel zelf blijft boeien. Welke kaarten je ook krijgt, je moet blijven nadenken."

Bridge is één van de populairste kaartspelen ter wereld. Zo'n honderd miljoen mensen in meer dan honderd landen spelen het, jong en oud, mannen en vrouwen. De Nederlandse bridgers scoren altijd hoge ogen op Europese kampioenschappen. Bridgestad Hengelo/Borne zou graag nieuwe leden werven op de Universiteit Twente, om zo het ledenbestand aan te vullen met jonge aanwas. De koepel staat open voor samenwerking met Enschedese bridgeclubs.

Zondag 16 oktober wordt het open kampioenschap Hengelo gehouden. Inschrijving staat open voor alle bridgers, of zij nu lid zijn van een club of niet.