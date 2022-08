Advocaat Richard Korver wil dat justitie alle beelden aan hem vrijgeeft over de aanhouding vorige week van een Hengeloër, die sindsdien in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt.

De familie van de 37-jarige man heeft Kover ingeschakeld om alle feiten rond de aanhouding boven tafel te krijgen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de gang van zaken, maar de familie vertrouwt niet automatisch erop dat de complete waarheid dan aan het licht komt.

De Hengeloër werd vanwege vreemd rijgedrag in Borne aangehouden. Uit een test bleek dat hij onder invloed zou zijn van drugs. Op weg naar het politiebureau voor een bloedtest werd hij onwel. Op een video die rondgaat, is te zien dat agenten de man - die ogenschijnlijk buiten bewustzijn is - uit de politieauto trekken. Tot twee keer toe zet een agent een knie op zijn borstkast als de man bewegingsloos op de grond ligt.

Advocaat Korver staat veelvuldig families bij van slachtoffers in straf en civiele zaken. Bijvoorbeeld rond misbruik, maar onder andere ook in de geruchtmakende zaak over de affaire rond Mitch Henriquez, die na zijn aanhouding overleed.

Korver meent dat er rond de arrestatie van de Hengeloër ook heel veel vragen op tafel liggen.

Hij doet een oproep aan burgers die getuige waren van de aanhouding en de medische hulp later om zich te melden bij zijn kantoor. Ook heeft hij dinsdagavond bij justitie alle videobeelden opgevraagd die er over de gebeurtenis zijn, inclusief eventuele opnames van bodycams van de agenten.

Verder wil hij volledige inzage in wat er in de politieauto gebeurde en over de medische toestand van de man op dat moment. "Ik weet niet beter dan dat we het hier hebben over een 37-jarige man, die daarvoor kerngezond was. Dan vraag je je af. Wat is er gebeurd? Hoe kon het zo aflopen?"

Niet op rapport wachten

De advocaat wacht met zijn actie het onderzoek van de Rijksrecherche niet af. "De ervaring uit het verleden leert dat afwachten op het rapport niet verstandig is. Vrij recent had ik ook een zaak in Amsterdam die werd onderzocht door de Rijksrecherche. Toen bleek dat ze door gebrek aan capaciteit geen buurtonderzoek hadden gedaan. Dus vandaar mijn oproep."

Korver zegt niet te weten waarom de agent een knie op de borst zette van de man 'die ook voor een leek overduidelijk buiten bewustzijn was'. "Wellicht stress, angst? Ik heb geen idee. Er zijn vooral vragen: waarom wordt hij op deze manier uit de auto gehaald? Hoe is de medische hulpverlening in gang gezet?"

Of er daadwerkelijk drugs in het spel waren bij de aanhouding, weet Korver niet. Op sociale media gaat rond dat de man zich bij zijn aanhouding zou hebben verzet. Ook daar heeft Korver geen weet van.

Justitie doet over de zaak, hangende het onderzoek van de Rijksrecherche, geen mededelingen.