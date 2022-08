De brandweer heeft maandagavond een ekster uit een benarde positie gered. De vogel was vast komen te zitten in de schoorsteen van een woning aan de Piet Muyselaarstraat in Hengelo.

De ekster zat al enkele uren vast. De schoorsteen werd eerst van bovenaf geïnspecteerd. Daarna besloot de brandweer de schoorsteen van onderen te vegen om de ekster naar buiten te jagen. Na enkele minuten lukte het om de vogel uit de schoorsteen te krijgen. De brandweerman die nog boven stond te wachten pakte het beestje en bracht deze veilig naar beneden. De dierenambulance heeft de vogel meegenomen voor een nachtje opvang, zodat het diertje kan aansterken na de stress en even tot rust kan komen.