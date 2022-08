Een 24-jarige Oldenzaler is vrijdagavond op station Goor door de politie uit de trein gehaald. De man droeg een vuurwapen bij zich, dat hij tijdens de treinrit in zijn handen hield.

Een persoon die in de trein van Zutphen naar Oldenzaal zat voelde zich erg onveilig en belde 112. De politie kwam snel ter plaatse en troffen de Oldenzaler rond 23.00 uur aan in de trein, terwijl hij het vuurwapen nog in zijn handen had. Op het oog leek het te gaan om een antiek pistool, meldt de politie Hof van Twente op haar Facebook-pagina.

De man uit Oldenzaal is aangehouden voor verboden wapenbezit. De Wet wapens en munitie geeft aan dat dergelijke wapens niet in het openbaar mogen worden gedragen. De verdachte is na verhoor heengezonden. Het wapen is inbeslaggenomen.