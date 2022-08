Het Twentehoes krijgt voorlopig een nieuwe plek bij het Rijssens Museum. De instelling voor streektaal en -cultuur hoopt, na het vertrek uit Borne, nog wel een vaste locatie in Twente te vinden. Dat zou ook het tijdelijke onderkomen kunnen worden.

De boeken en andere documentatie van het Twentehoes zijn overgebracht naar het koetshuis van kasteel De Oosterhof, waar het Rijssens Museum is gevestigd. Volgens secretaris Gerrit Dannenberg van de Klankbordgroep Twentehoes en tevens directeur van het Rijssens Museum was daar enige haast bij, omdat het Kulturhus Borne had aangegeven de daar gebruikte ruimte op zeer korte termijn zelf te willen gaan gebruiken.

Voor die tijdelijke constructie is ook gekozen, omdat de Overijsselacademie (waar Twentehoes onder valt) zich aan het losmaken is van Collectie Overijssel (voorheen Historisch Centrum Overijssel). De tijdelijke plek voorkomt dat dat proces wordt verstoord door 'oerpraktische zaken als het verplaatsen van boekenkasten en dergelijke', aldus Dannenberg.

Het is de bedoeling dat de vrijwilligers van het Twentehoes twee dagdelen in de week aanwezig zijn in Rijssen.