Een Hengeloër is donderdag in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij na zijn aanhouding onwel is geworden. De rijksrecherche stelt een onderzoek in naar wat er die avond precies is gebeurd. Volgens bronnen zou de man in coma zijn.

Er circuleert inmiddels een video en screenshots van de gebeurtenis in onder andere WhatsApp-groepen. Daarop is te zien is dat twee agenten de man uit een politieauto trekken. Hij lijkt buiten bewust zijn. De man rol uit min of meer onder de handen van de agenten op de grond. Eén van de agenten zet dn enige tijd een knie op de borst van de man. Onduidelijk waarom. Een woordvoerder van de politie kan dat niet vertellen. De betrokken agenten zijn nog aan het werk. "De Rijksrecherche doet een feitenonderzoek. Dat is standaard wanneer een arrestant onwel wordt of in het ziekenhuis belandt. De agenten worden niet verdacht onjuist te hebben gehandeld. Zij kunnen daarom nog gewoon werkzaam zijn." Onder invloed Volgens de politie is de man donderdagavond rond 20.15 aangehouden op de Bornsebeeklaan in Borne. Bij een controle bleek de Hengeloër onder invloed van drugs. Dat bleek zegt de woordvoerder uit een afgenomen speekseltest. De man zou daarna zijn aangehouden en zou naar het bureau worden gebracht voor een nadere bloedproef. Onderweg daarheen werd hij onwel, aldus de politie. De politiemensen hebben eerste hulp verleend, voordat een ambulance arriveerde.