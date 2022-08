Bij metaalhandel Den Oudsten aan de Petroleumhavenstraat in Hengelo is rond 4.00 uur vannacht brand uitgebroken. Er stond een grote stapel metaal in brand, dat lag opgeslagen op het terrein van het bedrijf.

De brandweer schaalde op naar grote brand en zette drie blusvoertuigen uit Hengelo, Boekelo en Enschede in om het vuur te bestrijden. Rond 7.00 uur werd het sein brand meester gegeven, maar brandweerwoordvoerder Erik Meijerink verwacht nog enkele uren bezig te zijn met blussen. Bij de brand is veel rook vrijgekomen, die richting Enschede trekt. "Vooral bewoners in het zuiden en westen van Enschede en in delen van de binnenstad hebben hier last van. Ze ruiken een verbrande plastic lucht", zegt Meijerink. "Omdat er nauwelijks wind staat blijft de rook daar hangen. We adviseren hen om ramen en deuren gesloten te houden." De brandweer heeft metingen verricht, maar er werden geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen gemeten. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.