Ze zijn er vast al wel eens te zien geweest. 'Overgewaaid' uit Hengelo of Almelo. Maar de knalgroene scooters en e-bikes van Go Sharing gaan vanaf nu ook in Borne voor een deel het straatbeeld bepalen. Zo'n 50 deelvoertuigen komen er in het dorp te staan.

Het begon dik twee jaar geleden in Enschede. Al snel volgden Hengelo en Almelo. Inmiddels zijn de eerste van de vijftig scooters en e-bikes ook in Borne geplaatst. Het dorp is de eerste gemeente in Twente buiten de drie grote steden waar Go Sharing actief wordt. Waarom voor Borne is gekozen, meldt het bedrijf niet. In de steden zijn inmiddels al meerdere aanbieders van deelvoertuigen actief.

Om gebruik te maken van een elektrische scooter of fiets van Go Sharing is een aparte app nodig, die is te downloaden op de website van het bedrijf. Je betaalt een starttarief en vervolgens per minuut. Na gebruik kan de scooter of e-bike op een zelfgekozen plek worden achtergelaten. Dat is wel aan een aantal regels gebonden. Er wordt daarom altijd om een foto gevraagd van de plek waar het voertuig is achtergelaten.

Worden de regels voor het parkeren niet nageleefd, kan Go Sharing een boete opleggen. Desalniettemin wordt in steden veelvuldig geklaagd over her en der 'neergekwakte' scooters en fietsen. Diverse gemeenten bezinnen zich op maatregelen om de overlast tegen te gaan.