De gemeente Borne gaat de omgekeerde Nederlandse vlaggen van het boerenprotest weghalen. Tenminste, voor zover ze aan gemeentelijke eigendommen hangen.

Dat is met name aan gebouwen, lantaarnpalen en verkeerslichtinstallaties. De vlaggen hangen nu een paar weken. Actievoerders die ze plaatsten als protestuiting tegen de stikstofplannen van het kabinet haalden ze zelf niet weg. Daarom gaat de gemeente er toe over.

Borne kiest geen partij, benadrukt ze in een verklaring. Ze wilde ruimte geven aan de boeren, voor zover de vlaggen tenminste niet leidden tot verkeersonveilige situaties. Voor zover van dat laatste wel sprake was, dan zijn de vlaggen volgens de gemeente al eerder verwijderd.