Bij een aanrijding op het kruispunt van de Laarstraat en de Herman Heijermansstraat in Goor is woensdagmiddag een vrouw zwaargewond geraakt. De vrouw is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Voor het ongeval was ook een Duitse traumahelikopter opgeroepen, maar deze is geannuleerd. Als gevolg van het ongeval is de Laarstraat afgesloten. De VOA is ter plaatse om onderzoek te doen.

De fiets van de vrouw zit muurvast onder de Jaguar.