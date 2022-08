Op de Stationsweg-N754 in Markelo is een automobilist dinsdagochtend uit de bocht gevlogen en in een sloot belandt. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

De bestuurder reed vanuit Markelo naar Diepenheim en is toen in een bocht naar links in de slip geraakt. De auto belandde met de neus in de sloot en kwam uiteindelijk op de N754 tot stilstand. De politie regelt het verkeer langs het ongeval. Een bergingsbedrijf moet de flink beschadigde auto afslepen.