In een woning aan de Fien de la Marstraat in Hengelo is maandagmiddag een strijkijzer in brand gevlogen. Het vuur sloeg al snel over, waardoor een slaapkamer vol rook kwam te staan.

Politie en brandweer rukten uit naar de woning aan de Fien de la Marstraat. Ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over de bewoonster van het huis.