Een 36-jarige inwoner van Delden heeft zondag snel ingegrepen toen een andere badgast in de problemen raakte in het midden van het diepe bad op zwembad De Mors.

De Deldenaar hoorde een vriend van de man in nood om hulp roepen en twijfelde geen moment. Hij wist de man in kwestie veilig naar de kant te brengen. De drenkeling kwam met de schrik vrij. De man had verder geen medische ondersteuning nodig.

Het badpersoneel van zwembad De Mors is blij met het kordate ingrijpen van de Deldenaar. Bart Schurink, hoofd leszaken van De Mors: "De man had duidelijk ervaring met reddingszwemmen en heeft goed ingegrepen. Het heeft ons ook een nat pak gescheeld. Als hij volgend seizoen zin en tijd heeft, dan nodigen we hem van harte uit zich bij ons team te voegen."

Door het warme weer beleefde De Mors een drukke dag. De sluitingstijd werd daarom ook met drie kwartier verlengd. Er kwamen op zondag zo'n 1500 mensen naar het Deldense bad. Dat is een groot aantal voor een zondag.