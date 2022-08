Op de Rondweg die Borne in tweeën splijt, wordt regelmatig te hard gereden. Of het nu gaat om het deel waar 80 kilometer per uur is toegestaan of het 50 kilometer-stuk: de maximumsnelheid wordt 'frequent en vaak ruimschoots' overschreden.

De Rondweg is de route tussen Hengelo, Borne en Zenderen en kent vooral tijdens avond- en nachtelijke uren veel hardrijders, zegt D66 in Borne. De fractie constateert dat vooral in het weekend, als de verkeerslichten zijn uitgeschakeld, er flink wat hardrijders van de weg gebruikmaken. Te hard rijden gebeurt ook doordeweeks, zegt D66, die haar zorgen hierover bij de gemeente heeft neergelegd. De Rondweg telt meerdere oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers die van en naar Bornsche Maten en de Stroom Esch moeten. Daardoor ontstaan levensgevaarlijke situaties, zegt D66. Nog afgezien van de extra milieu- en luchtverontreinigingen die door de snelheidsduivels worden veroorzaakt. De partij vraagt zich af wanneer voor het laatst snelheidscontroles zijn geweest, hoe frequent die worden gehouden en of ze weer met enige regelmaat kunnen plaatsvinden.