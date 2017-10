Zij wonen al in Kanaleneiland, wanneer volg jij?

Tot voor kort bood Heijmans alleen renovatie- en nieuwbouwappartementen in Your Urban Space aan. Met succes werd alles in rap tempo verkocht. De laatste ontwikkeling van Your Urban Space heet Your Us 15 new build. Een nieuwbouwplan met 24 grote, energiezuinige eengezinswoningen.

Winkelcentrum om de hoek

De 24 nieuwbouwwoningen van Your Us 15 new build vind je straks aan de Bernadottelaan en de opvallend groene Marshalllaan. De oudere bebouwing maakt plaats voor nieuwbouw! Via de Bernadottelaan wandel je in een paar minuten naar het winkelcentrum van Kanaleneiland.

De bus naar Utrecht Centraal stopt praktisch om de hoek en met 5 minuten lopen sta je in Park Transwijk. Verder liggen de nieuwe bibliotheek en het medisch centrum heel dichtbij en kun je in de toekomst heerlijk een terrasje pakken langs het kanaal.

Het woningaanbod

Van het type L zijn er 16 tussenwoningen, 4 hoekwoningen en 2 eindwoningen met 3 volledige woonlagen en een woonoppervlakte van 130 m². Deze eengezinswoningen hebben 6 slaapkamers en een diepe tuin die goed op de zon ligt.

Zoek je iets bijzonders? Laat dan je licht eens schijnen op de 2 specials van 153 m². Deze XL- woningen zijn hoekwoningen met een heel grote woonkamer, werk- of speelkamer op de begane grond, 3 slaapkamers op de verdiepingen en 2 dakterrassen.

Energiezuinig

Door het gebruik van energiezuinige materialen en de toepassing van zonnepanelen ligt de EPC van de woningen in Your Us 15 new build nog lager dan een standaard nieuwbouwwoning. Deze woningen hebben een EPC van 0. Niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je portemonnee. Je huis als 2e inkomen!

SlimWonen

De nieuwbouwhuizen van Your Us 15 new build worden opgeleverd met een basisinstallatie voor SlimWonen. Met dit huisbesturingssysteem kun je je energieverbruik monitoren. Daarbij bedien je de verlichting en verwarming heel gemakkelijk - op afstand - via je smartphone of tablet.

Bekijk hier een 360 graden impressie van de woning.

Kom naar de start verkoop

Interesse om op deze – inmiddels gewilde – plek te wonen in een nieuwbouwhuis met luxe sanitair, vloerverwarming, SlimWonenpakket, voldoende parkeerplek voor de deur, een diepe tuin of twee dakterrassen en veel leefruimte? Kom naar de start verkoop, bezoek de website en schrijf je in.

Start verkoop: donderdag 12 oktober aanstaande

Tijdstip: 18.00-19.30 uur

Locatie: Groenzone aan Amsterdam-Rijnkanaal kruising Bernadotte-Rooseveltlaan te Utrecht-

Meer informatie vind je op de website en Facebookpagina van Your Urban Space.

Laatste appartementen in Your Us 14

Your Us 14 aan de Trumanlaan biedt nieuwbouwappartementen op de begane grond en bestaande appartementen op de verdiepingen met aan de achterzijde een gemeenschappelijke binnentuin. Er zijn er nog maar een paar te koop. Het betreft appartementen op de verdiepingen. Zie voor de beschikbaarheid de website.