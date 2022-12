Het water staat steeds meer sport- en hobbyclubs aan de lippen. In Haarlem is bij ongeveer vijf sportverenigingen de nood echt hoog door de torenhoge energieprijzen. Dat meldde sportwethouder Eva de Raadt onlangs tijdens een gemeenteraadsvergadering. Hoewel Sportvereniging Olympia ook kampt met hoge energie- en gaskosten, wil voorzitter Martijn Hulsebosch de contributie niet verhogen. "De crisis raakt in een wijk als deze de mensen het eerst in de portemonnee."

De winterstop zorgt ervoor dat verenigingen even op adem kunnen komen, maar na de kerstvakantie moet de veldverlichting weer aan en zullen kantines en kleedkamers weer verwarmd moeten worden. Sportvereniging Olympia heeft op eigen benen al veel verduurzaamd aan de club, maar dat betekent niet dat ze niks merken van de stijgende energie- en gasprijzen. "De cv draait niet op zonnepanelen, die draait op gas", zegt Martijn Hulsebosch.

Ook de veldverlichting is van led, maar dan nog moet de club de eindjes aan elkaar knopen. "Voorheen kon een veld voor een training van vijf kwartier verlicht worden voor 5 euro, tegenwoordig kost dat al gauw 20 euro."

Zij zitten daarom samen met heel veel andere Haarlemse sportverenigingen in de gevarenzone. De gemeente wil uit privacyoverwegingen niet laten weten welke clubs dat zijn. Veel verenigingen ontvangen deze maand de nieuwe energietarieven en dat is 'billenknijpen', vertelt Martijn. "Niemand heeft begroot dat de energieprijzen zo extreem zouden stijgen, dat kunnen we misschien een aantal maanden leien door reserves, maar er is niet genoeg om dit blijvend op te vangen", aldus de voorzitter.

Hulsebosch houdt zichzelf dagelijks op de hoogte van nieuws rondom de energiecrisis en subsidieregelingen. "In Nederland zijn er heel veel manieren om aan geld te komen via subsidies, maar dan moet je wel over de juiste informatie beschikken." Veel aanvragen kosten veel tijd en zijn erg ingewikkeld. Voor vrijwilligers een bittere pil, ziet de de voorzitter. Want niet iedereen bezit over de juiste kennis om dergelijke regelingen aan te pakken.

Inmiddels is bekend dat gemeente Haarlem op verschillende manieren maatschappelijke organisaties wilt steunen. Zo wil de gemeente de verenigingen die locaties van de gemeente huren, uitstel van de huurbetaling bieden. De geplande duurzaamheidsplannen voor deze locaties wordt in de agenda 'naar voren getrokken' en zijn uitgezet bij een opdrachtnemer, zo meldt de gemeente aan NH Nieuws.

Daarbij is er toch geld vrijgekomen van het Rijk, dat op basis van maatwerk verdeeld zal worden. Dit is ook afhankelijk van nieuwe energietarieven, die veel clubs nu ontvangen. Extra kosten zullen daardoor in januari bekend worden. Ook biedt de gemeente hulp aan bij het aanvragen van subsidies. Daarnaast kunnen verenigingen een energiecoach aanvragen, die hen kan adviseren op het gebied van kosten en efficiënter en duurzamer omgaan met energie.