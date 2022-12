Dilemma: grens van vuurwerkverbod loopt dwars door woonwijk

Een lastige klus voor boa's tijdens de aankomende jaarwisseling: de grens tussen Bloemendaal en Santpoort-Zuid, twee gemeenten met andere vuurwerkregels, loopt dwars door een woonwijk.

Daardoor mag je straks aan de ene kant van de Kluijskenslaan wel vuurwerk afsteken en aan de andere kant niet. In Bloemendaal geldt een vuurwerkverbod terwijl gemeente Velsen het afsteken van vuurwerk wel toelaat.

Ook op andere plekken is de grens vaag en zal het vuurwerkverbod in de praktijk weinig uithalen. Aan de Duinlustparkweg loopt de grens zelfs over een erf. Bij snackbar De Smikkelpoort in de Alberdink Thijnlaan mag geen vuurwerk worden afgestoken terwijl dat in de Bloemendaalsestraatweg weer wel mag. Althans, aan de kant die in Santpoort ligt dan.

Een bewoner vertelt wat hij van het verbod vindt: "Het is absoluut geen oplossing natuurlijk. Als wij vanuit Bloemendaal naar de overkant kunnen lopen en vuurwerk af kunnen steken slaat dat nergens op. Volgens mij is het een kleine stap naar een veel breder vuurwerkverbod. Ik denk dat het een aanzet is tot iets groters."

Een andere bewoner in de buurt van de snackbar kijkt ook kritisch naar het beleid. "Het is nogal onzinnig om het gemeentelijk te bepalen. Wat mij betreft zou alleen een landelijk verbod helpen en nuttig zijn."

De man vraagt zich af of het verbod überhaupt zin heeft, afgezien van de vage grens. "Er wordt best veel vuurwerk afgestoken hier in de wijk. Het is dan met name siervuurwerk en vanaf boven in huis hebben we uitzicht op Haarlem waar vorig jaar ook nog flink wat in de lucht werd geschoten terwijl er toen ook een vuurwerkverbod gold, dus we gaan het merken."

