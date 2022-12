Speciaal kerstdiner voor dak- en thuislozen

De tafels gedekt, glazen gepoetst en de koks zijn al dagen het eten aan het voorbereiden. Vandaag stond er een bijzonder kerstdiner op het menu. Stem in Stad, een organisatie voor dak- en thuislozen in Haarlem, organiseerde weer het traditionele Kerstdiner. "Dit is toch de kern van Kerst."

Stem in de stad, gelegen op de Nieuwe Groenmarkt is een gastvrij aanloopcentrum voor onder andere dak- en thuislozen. Maar het centrum biedt ook een luisterend oor voor ongedocumenteerden en er is drie keer per week een warme maaltijd.

"We ontvangen hier veel mensen die wel eens wat minder plezier hebben in het leven", zegt Joost van den Bogert, pastoraal manager stem in de stad. "En dan is het juist mooi om samen feest te kunnen vieren op een manier die voor iedereen toegankelijk is. We proberen er echt een feestje te bouwen."

Giften

Er staat een mooi menu op het programma en er zijn zo'n vijftig aanwezigen. Maar hoe wordt al dat eten betaald? "Dat gebeurt met giften", vervolgt Van den Bogert. "Dus mensen die ons geld geven om dit mogelijk te maken."

Maar Stem heeft samen met betrokken Haarlemmers zelf ook een actie opgezet.

In 2019 bedachten Lalita van Lamsweerde en Twan Stoelman namelijk de lampjesactie. Zo kon je een door Erik J. Coolen versierd waxinelichtje kopen met erbij een gedichtje geschreven door Bies van Ede. En die opbrengst? Die is natuurlijk helemaal voor het kerstdiner.

Licht doorgeven

"We wilden toen wat doen voor kwetsbare Haarlemmers", zegt Van Lamsweerde. "In de donkere dagen voor Kerst dachten we aan licht, want wat is er mooier dan het licht door te geven." Het was dit jaar de derde keer dat de lampjesactie er was en het aantal lampjes is van 750 gestegen tot 1500.

Vanmiddag was er in het centrum van Haarlem Kerst waarvoor het bedoeld is. "Ja", besluit van den Bogert. "Want als Kerst niet bedoeld is voor de mensen hier, voor wie is het dan wel? Dit is voor mij de kern van Kerst."

Haarlem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Haarlem Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen