Lange rijen voor de bakker, slager en visboer: 5 kwartier wachten op een stokbrood

We pakken massaal uit met de kerstdagen. Er wordt veel tijd gestoken in het doen van de juiste boodschappen en er worden vooral luxe producten gekocht. Dat wordt wel duidelijk tijdens een rondje in de Hilversumse Gijsbrecht van Amstelstraat. Op de vraag waarom het de moeite waard is om in de rij te staan antwoord één van de voorbijgangers "Met Kerst doe je toch een beetje speciaal, doe je iets meer moeite."