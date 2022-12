Grote stroomstoring in Haarlem verholpen, tienduizenden inwoners urenlang zonder stroom

Door een stroomstoring in Haarlem, Spaarndam en omstreken zaten vannacht tienduizenden mensen urenlang zonder stroom. Volgens netbeheerder Liander was er sprake van een "zeer grote stroomstoring", waarbij tussen de 30.000 en 40.000 mensen in 41 straten zonder elektriciteit zaten.

De storing begon rond 23.00 uur en was om 04.00 uur verholpen. Liander verwachtte dat de storing om 01.15 uur verholpen zou zijn, maar dat werd dus later. Een brand aan een hoogspanningsstation aan de Emrikweg is waarschijnlijk de oorzaak voor de storing. Hulpdiensten hebben die brand geblust, meldt veiligheidsregio Kennemerland op Twitter. Haarlem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Haarlem Blijf met meldingen op de hoogte

