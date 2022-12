Veel onduidelijk over ex-internationals nieuwjaarswedstrijd, vrouwen wel compleet

Over iets meer dan een week (7 januari) keert de traditionele nieuwjaarswedstrijd terug na twee jaar terug. Het wordt een speciale editie, want de eerste editie werd in 1923 gespeeld. Desondanks is er nog veel onduidelijkheid over welke namen zullen meedoen.

"Het vrouwenteam met ex-internationals is helemaal compleet", begint organisator Emiel Turlings positief. "Andries Jonker zal met zijn voltallige staf op de bank zitten om te coachen. De selectie heeft wel het allure van de grote namen, die we ook bij de mannen willen halen."

Zoals Daphne Koster, Anouk Hoogendijk en Claudia van den Heiligenberg, die er in 2020 bij waren. Desiree van Lunteren maakt haar debuut bij het vrouwenteam. Leonne Stentler, analist bij ESPN en NOS heeft ook toegezegd.

'Geen namen garanderen'

Turlings: "De laatste edities hoorden we pas in januari wie er allemaal mee gaan doen bij de mannen. Dat is vergelijkbaar met jongeren, die kopen ook pas op het laatste moment een kaartje. Het lukt uiteindelijk iedere keer om een team op de been te brengen, maar het blijft jammer dat we nooit namen kunnen garanderen."

