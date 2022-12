Auto uitgebrand en meerdere auto's beschadigd

De eigenaar van een Mercedes die vannacht in Haarlem in vlammen op is gegaan, is radeloos. Hij had de auto slechts tien dagen in zijn bezit. Hij is enorm aangeslagen en verdrietig, en probeert informatie te verzamelen bij getuigen en buurtbewoners.

Het kostte de brandweer en politie vannacht grote moeite om de eigenaar van de Mercedes - en van de andere auto's die beschadigd zijn geraakt - te bereiken. Ze hebben naar eigen zeggen aangebeld en met megafoons door de straat gelopen, maar bijna niemand zou gereageerd hebben.

De aangeslagen kersverse eigenaar van de uitgebrande Mercedes C-klasse kwam er ook vanmorgen rond 10.00 uur pas achter dat zijn auto in vlammen op was gegaan.

Schade

Meerdere woningen hebben schade opgelopen door de brand. Door de enorme hitte van het vuur, zijn er ramen gesprongen en zijn er scheuren te zien. De brand was slechts 3 meter van de woningen verwijderd. Woningen zijn niet onbewoonbaar geraakt en er zijn geen gewonden gevallen.

Haarlem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Haarlem Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen