De heaters bleken bij de koude dagen van een paar weken geleden al niet voldoende. Maar extra heaters ontregelen het energienetwerk. Raadslid Frank Visser van de ChristenUnie maakt zich zorgen over de vluchtelingen. "Een dag daar doorbrengen en je bent verkleumd", heeft hij gehoord van vrijwilligers. "De mensen die daar werken kunnen na hun werkdagen naar een warm huis maar de vluchtelingen niet."

De vluchtelingen gaan dit weekend logeren op opvangboten die aan de overkant van de weg in het Spaarne liggen. Als de temperaturen volgende week weer stijgen, verhuizen ze terug, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Zelfs extra aggregaten blijken de energie slurpende heaters niet aan te kunnen, laat burgemeester Wienen weten. Hij laat de vluchtelingen dit weekend in ieder geval logeren in een hotel. "Maar als het niet opgelost kan worden voor deze winter is dit niet meer een geschikte opvanglocatie."