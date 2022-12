Zeven jaar cel voor steekpartij met dodelijke afloop in restaurant

Delen via E-mail

De rechtbank heeft een veertigjarige man veroordeeld tot zeven jaar celstraf voor het doodsteken van een 47-jarige man. De steekpartij vond in februari van dit jaar plaats in een restaurant, waar beide mannen werkten.

De veertigjarige man was de bewuste avond aan het werk als kok, het slachtoffer was aan het werk als pizzabakker. De rechter acht het bewezen dat ze rond 21.00 uur ruzie kregen in de keuken. De dader zou hebben besloten naar huis te gaan, maar vergat zijn telefoon en ging terug om die te halen. Toen ontstond er opnieuw een woordenwisseling. Daarbij bemachtigde de man een mes, waarmee hij het 47-jarige slachtoffer neerstak.