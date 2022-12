Al volop gezelligheid op Haarlemse kerstmarkt

De kerstmarkt in Haarlem is goed van start gegaan. Vrijdag om 9.00 uur liepen de eerste bezoekers al langs de kramen, terwijl de officiële opening pas anderhalf uur later was. "Het is nu al heel gezellig", laat een kraamverkoper weten.

Met zo'n driehonderdvijftig kramen in het centrum van Haarlem is het de grootste kerstmarkt van Nederland. Overal staan kramen met eten en drinken en allerhande snuisterijen. "We komen om sfeer te proeven en voor de gezelligheid", vertellen de ochtendbezoekers. Volgens NH Nieuws verslaggever Geja Sikma worden er niet alleen de typisch Hollandse lekkernijen zoals wafels en snert verkocht. Er zijn ook kramen volledig ingericht met bijvoorbeeld truffels of knoflook. De markt doet daarmee ook wel denken aan de Franse kerstmarkten. Er zijn ook activiteiten zoals een draaimolen voor de kinderen. In het weekend is er ook veel muziek. Er zijn onder andere koren die optreden. De markt gaat op vrijdag en zaterdag tot 20.00 uur door. Op zondag stopt het een uur eerder. Haarlem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Haarlem Blijf met meldingen op de hoogte

