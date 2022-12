Winkelcentrum Schalkwijk en het omliggende gebied gaan de komende tijd flink op de schop. Volgend jaar start bouwfase twee, met onder meer de realisatie van extra woontorens en een foodhal. Het hele bouwproces duurt volgens het winkelend publiek al veel te lang. "Ik vind het een goed plan, maar of ik het nog meemaak, is een tweede", grapt een oudere man.

De vernieuwing van het winkelcentrum in Schalkwijk is al enkele jaren aan de gang en tot nu toe is alleen fase 1 afgerond. Eerder dit jaar kon daardoor de wekelijkse markt pas na 4,5 jaar terugkeren naar het Californiëplein.

In fase 2 wordt ruim achtduizend vierkante meter aan leegstaande winkelruimte gesloopt. Het doel van de vernieuwing is om het winkelcentrum weer nieuw leven in te blazen en de ontstane leegstand te verhelpen. Om de uitgebreide plannen uit te leggen, werd er afgelopen week voor de geïnteresseerde Schalkwijkers in het winkelcentrum een informatiemarkt en rondleiding georganiseerd.

De informatiemarkt was er niet alleen om informatie te delen, de bezoekers konden ook hun eigen ideeën op post-its schrijven en op de informatieborden plakken. De Schalkwijkers hebben genoeg op te merken over de bouwplannen van de gemeente.

'Bouwwerkzaamheden veroorzaken scheuren in bestaande bebouwing' en 'Waar komen de sociale huurwoningen?', was onder meer te lezen op de geplakte briefjes. "Ik mis de decoratie en de kunst", voegt een voorbijganger nog toe.

Hoewel de plannen meer leven in het centrum moeten blazen, zijn ze voor juwelier Haverkort juist een reden om weg te gaan. "We hadden het graag anders gezien, maar het winkelcentrum is in grote verbouwing. De bouwplannen zijn te onduidelijk, er is te veel onzekerheid om door te gaan", vertelde eigenaresse Jiri eerder aan NH Nieuws.

Maar Jacqueline Jaarsma, eigenaresse van lunchroom Mr. Cocker, staat een stuk nuchterder tegenover de bouwplannen. "In mijn ervaring kom je er altijd beter uit na een verbouwing, maar je moet eerst door de bouwput heen", lacht ze. "Er moet wat meer nieuwigheid komen en ik hoop op een rijkelijk gevuld centrum. Nu zijn veel winkels om mij heen vaak dicht en daar wordt het niet gezelliger van."