Opvallende werkzaamheden gisteren op de Prinsenbrug, waar vrijdag precies drie weken geleden Patrick Wissink (28) zwaar hersenletsel opliep na een val van de opengaande brug. Er zijn camera's opgehangen, gericht op het wegdek. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem ontkent met klem dat er een verband is met het ongeluk. "Het gaat hier om geplande werkzaamheden voor de nieuwe centrale besturing die we in 2023 invoeren."

De vader van Patrick, Henny Wissink, vindt het zuur te horen dat juist zo vlak na het ongeluk camera's worden opgehangen op de Prinsenbrug. Over de toedracht van het ongeluk, waarbij zijn zoon 's avonds rond 18.30 uur vanaf de Waardepolder richting het station fietste, weet hij nog niets. De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is.

Wel is duidelijk dat het zicht op het wegdek vanaf het brugwachtershuisje nooit optimaal is geweest. In een rapport over de veiligheidsrisico's van de bruggen over het Spaarne uit 2018 was de belangrijkste aanbeveling om de bruggen centraal aan te sturen. Hiervoor is het plaatsen van camera's nodig. "Die werkzaamheden zijn niet versneld na het ongeluk op 11 november", aldus de woordvoerder.

Specifiek over de Prinsenbrug werd indertijd door het onderzoeksbureau Intergo al gemeld dat het wegdek 's avonds 'alleen met grote inspanning' goed te zien is. Verkeersregels worden bij de brug regelmatig aan de laars gelapt. Zo zijn spookrijdende fietsers eerder regel dan uitzondering en komen voetgangers soms vast te zitten tussen de sluitende slagbomen. De brug wordt ook wel gekwalificeerd door het personeel als één van de moeilijkste bruggen, staat in het rapport van Intergo.

Dat het vijf jaar duurt voordat de centrale bediening gerealiseerd kan worden, heeft volgens de gemeente te maken met de grootte van deze operatie. "Het havenkantoor moet hiervoor verplaatst worden en alle bruggen in Haarlem moeten in één keer die overstap maken naar centrale bediening vanaf één locatie. Dat kost tijd omdat hier geld voor vrijgemaakt moet worden en dit dus door het besluitvormingsproces moet van de gemeenteraad", aldus een woordvoerder van de gemeente in een eerdere publicatie van NH Nieuws.

Ondertussen gaat het gestaag beter met Patrick Wissink. Hij is begin deze week overgebracht naar het Medisch Spectrum Twente in Enschede, waar zijn ouders in de buurt wonen. "Dat geeft iets meer rust, hoewel er nog wel veel door ons hoofd spookt", vertelt vader Henny. "De reis van Amsterdam (waar Patrick in het VUmc lag, red.) was erg zwaar voor hem. Maar als hij niet te moe is, kan hij in korte zinnetjes weer met ons praten."