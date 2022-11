Twee herten doodgereden in één nacht op de Zeeweg in Overveen: "Dit gaat vaker gebeuren"

Afgelopen nacht zijn twee herten in botsing gekomen met passerende auto's op de Zeeweg. Het eerste incident gebeurde rond 1.00 uur, het dier overleed direct aan zijn verwondingen. Bij de tweede aanrijding raakte een hert zwaargewond en is het even later uit zijn lijden verlost. Willem van der Sloot, ook wel de hertenfluisteraar van Zandvoort genoemd, is boos en verdrietig. "Dit gaat nog veel vaker gebeuren."

De eerste aanrijding vond plaats ter hoogte van het strand van Bloemendaal aan Zee. Een 22-jarige automobilist, die in de richting van Haarlem reed, kon het plotseling overstekende hert niet meer ontwijken en knalde er vol tegenaan. Het tweede incident vond vier uur later plaats, even na 5.00 uur, ongeveer een kilometer verderop. Het hert bleef gewond achter langs de weg. Een automobilist had het dier zien liggen en heeft de politie geïnformeerd. Waarschijnlijk is de betrokken auto na het incident doorgereden. Het gewonde dier is door 'een boswachter', aldus de politie, uit zijn lijden verlost. Of beide voertuigen veel schade hebben opgelopen, is onbekend. Hertenfluisteraar Willem 'verdrietig en boos' Zandvoorter Willem van der Sloot maakt zich al lang druk over alle aanrijdingen met herten en reeën op de Zeeweg. Hij vermoedt dat de beesten de weg op vluchten, omdat er vanaf het najaar ook op ze wordt gejaagd, vooral gedurende de nacht. Volgens Willem zijn de hekken langs de weg in slechte staat, waardoor het de dieren nog makkelijker wordt gemaakt om de weg op te gaan. Ondanks Willem zijn roep om aandacht voor dit probleem, vindt hij vooralsnog nergens een helpende hand. "Je zal zien dat er pas actie wordt ondernomen als er een dodelijk menselijk slachtoffer valt."

