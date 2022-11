Meer dan dertig auto's beschadigd in Haarlem, één verdachte aangehouden

In parkeergarage De Raaks in Haarlem zijn woensdagnacht 32 auto's beschadigd. Controlerende handhavers troffen een verdachte aan in de garage en konden haar aanhouden. Waarom de auto's werden vernield is nog niet duidelijk.

"De verdachte mevrouw zit nog bij ons op het bureau en we moeten haar nog spreken over de vernielingen", vertelt een politiewoordvoerder. Het gaat om 29-jarige vrouw uit IJmuiden. Hoe de auto's zijn vernield en waarom in deze parkeergarage is nog niet duidelijk. "Dat wordt allemaal nog onderzocht." Al enkele mensen die vanochtend hun auto in puin aantroffen hebben aangifte van vernieling gedaan. De politie is nog op zoek naar de eigenaren van de vernielde auto's en roept hen op om ook aangifte te doen. Haarlem Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Haarlem Blijf met meldingen op de hoogte

