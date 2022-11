Haarlemse voetballiefhebbers maken zich op voor de tweede WK-wedstrijd van Oranje. Vanmiddag om 17.00 uur speelt het Nederlands elftal tegen Ecuador en die pot wordt in veel Haarlemse cafés, sportclubs en huiskamers gekeken. Bij sommigen zit de sfeer er al goed in, terwijl anderen de stad graag nog meer oranje zien kleuren.

"Van tevoren was het erg stil rond dit WK", vertelt de Haarlemse Amanda. Ze woont in de Bantamstraat, die voor dit kampioenschap is omgetoverd tot Oranjestraat. "Nu Nederland de eerste wedstrijd heeft gewonnen, komt het wel iets meer op gang, merk ik."

Andere jaren werden WK-wedstrijden met de hele straat buiten in een feesttent gekeken, maar dat is er dit jaar nog niet van gekomen, vertelt ze. "Normaal was het altijd in de zomer, maar nu wordt het buiten snel donker en het is koud. We gaan nu met een groep buren bij iemand thuis kijken. Anders dan andere jaren, maar het doet niet af aan de sfeer."

Waar de feesttent wel wordt opgezet, is bij voetbalclub Alliance '22. "We bestaan dit jaar 100 jaar", vertelt Wouter Schenk van die voetbalclub. "Dit weekend is het groot feest, met vrijdag een reünie met honderden leden en oud-leden om herinneringen op te halen. Daarna gaan we met z'n allen Nederland – Ecuador kijken."

Maandag werd de wedstrijd tegen Senegal ook gekeken op de voetbalclub, maar dan zoals gebruikelijk in de kantine. "Na die eerste wedstrijd komt het wel meer op gang", merkt Schenk op. "Voetbal verbroedert. Zeker als het Nederlands elftal speelt, want dan is iedereen voor hetzelfde team."

Hij heeft zelf ook vertrouwen in Oranje. "Het zal wel weer een moeizame wedstrijd worden, maar ik denk wel dat we winnen. Mijn voorspelling is 1 - 0 voor Nederland."

Maar winst voor Nederland is niet voor alle Haarlemmers de gewenste uitkomst. "Eigenlijk hoop ik dat het gelijkspel wordt", vertelt Niels Weijers van Café de Vijfhoek, waar alle wedstrijden traditiegetrouw worden gekeken. "Als we winnen, doet de derde wedstrijd er eigenlijk niet meer toe. En het is wel leuk om die spanning erin te houden", verduidelijkt hij.

"Ik denk dat we dat nodig hebben om het WK wat meer aan te zwengelen." Hij vindt dan ook dat het kampioenschap nog wel meer mag gaan leven in de stad. "Afgelopen maandag hebben we de wedstrijd ook gekeken en toen was niet iedereen in het oranje. Tijdens eerdere WK's leefde het veel meer", merkt hij op. "Ik vind wel dat we iets meer achter ons elftal moeten gaan staan."

Weijers kan een aantal redenen bedenken waarom de Oranjekoorts nog niet is uitgebroken. "Het is natuurlijk winter, de bouw van het stadion in Qatar is natuurlijk erg omstreden en het Nederlands Elftal speelt de laatste tijd ook niet zo goed", analyseert hij.

Toch zet hij in op een goede sportsfeer tijdens Nederland - Ecuador, met een WK-nummer met speciaal Vijfhoek-couplet en verschillende jingles. "Zo'n wedstrijd creëert saamhorigheid en als er gescoord wordt, dan wordt er ook wel echt hard gejuicht."