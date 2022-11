Anti-abortusdemonstranten staan ondanks uitspraak van rechter toch weer op afstand

Ondanks een uitspraak van de rechter dat antiabortusdemonstranten onterecht op afstand van de de abortuskliniek Bloemenhove waren gezet, heeft de gemeente Haarlem toch een manier gevonden om ze niet dichterbij te laten komen. Burgemeester Jos Wienen heeft naar eigen zeggen een betere motivatie gegeven voor zijn besluit.

De rechter oordeelde twee weken geleden dat de antiabortusdemonstranten van Verein Donum Domini redelijk dichtbij abortuskliniek Bloemenhove op de grens van Haarlem en Heemstede mogen staan, namelijk in een vak op de Claus Sluterweg aan de achterkant van de kliniek. Daar staan ze dichtbij het parkeerterrein van de kliniek en komen ze dus ook dichterbij de cliënten.

Maar toch staan ze deze donderdag zoals altijd in de laatste week van de maand weer verderweg op ruim 25 meter afstand, namelijk aan de voorkant van de kliniek aan de overkant van de drukke Herenweg. De gemeente Haarlem heeft de demonstranten daar nu opnieuw naar verwezen. "We hebben ondere andere de overtredingen door de demonstranten van de locatiebeperkingen completer in beeld gebracht bij de motivatie", laat de woordvoerder van burgemeester Wienen weten.

Volgens de demonstranten zelf, is de locatie van vandaag een vrijwillige keuze. "Het liefst zouden we opsplitsen en op beide plekken staan, dus hier en op de Claus Sluterweg. Maar daarvoor zijn we met te weinig. Daarom staan we nu hier", zo vertelt een woordvoerder van Donum Domini. Ze vinden dat ze zichtbaarder zijn aan de voorkant op de Herenweg, dan wanneer ze uitsluitend aan de achterkant van de kliniek staan. "Wij zijn hier om te bidden voor de vrouwen die hier komen. Dat kan ook hier."

Er is al langer gedoe over de plek waar de demonstranten mogen staan. In eerste instantie mochten ze aan de achterzijde van de kliniek staan op de Claus Sluterweg. Burgemeester Jos Wienen besloot na onrust over het lastig vallen van de vrouwen die de abortuskliniek bezoeken, het vak te verplaatsen naar de voorkant verder weg van het pand.

De demonstranten hadden samen met een ander antiabortusclub Pro Life een rechtszaak aangespannen, omdat ze vrouwenin vrijheid willen kunnen aanspreken. De rechter vond dat het demonstratierecht van de betogers teveel werd beperkt en dat de maatregel die burgemeester Jos Wienen had opgelegd, niet voldoende gemotiveerd was.

Wat de betogers in de nabije toekomst gaan doen, is nog onduidelijk. Ze zijn niet helemaal tevreden met de uitspraak van de rechter en denken nog voldoende tegenbewijs te hebben dat ze cliënten niet lastigvallen.

