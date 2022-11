Sinterklaas koopt lang niet altijd meer nieuwe cadeaus: 'Tweedehands lijkt normaler'

Naast fietsen en auto's kan je tegenwoordig ook sinterklaascadeaus 'swappen'. Ligt er namelijk speelgoed op zolder te verstoffen? Ruil dat dan dit jaar in voor iets anders. Op die manier willen verschillende Haarlemse organisaties de overconsumptie van speelgoed tegengaan. Zo was er gisteravond een samenkomst van de Swap Sint, waar speelgoed geruild kon worden. "We geven graag dingen en tweede leven."

Speelgoed - en vooral speelgoed dat niet meer gebruikt wordt - hergebruiken, dat is het doel van de Haarlemse Swap Sint. Zo'n tien vrouwen, onder leiding van Marsha Homburg, zijn dit initiatief in 2018 gestart.

"Swap Sint is een landelijke organisatie die er nog niet in Haarlem was, daarom zijn we het gestart. We willen graag speelgoed een tweede leven geven. Het is zo zonde als het wordt weggegooid", zegt van Homburg.

"We doen dit omdat je wil dat speelgoed op goede plekken terecht komt", vult Lieke Ruhl aan. "Je kan het in de kast laten staan of weggooien. Maar hier kan je het ruilen, zo krijgt het speelgoed een tweede leven, dat is toch mooi."

Kleine portemonnee

Wat de laatste jaren opvalt, is dat de speelgoedruilavond meer mensen trekt met een kleine portemonnee. "We zien die groep hier toenemen. Voor mensen die niet de middelen hebben om nieuw speelgoed te kopen, is dit ideaal", aldus Homburg.

Het lijkt dan ook normaler te worden dat sinterklaascadeaus niet per se nieuw hoeven te zijn. "Ik zie om mij heen dat meer ouders tweedehands sinterklaascadeautjes kopen. Alles is zo veel duurder geworden. Het lijkt wel alsof we in een heel andere wereld leven", zegt Meltem, die zelf een alleenstaande moeder is van drie kinderen.

"Het maakt heel veel kinderen niet meer uit. En waar het uiteindelijk om draait, zijn de kinderen. Zij weten niet dat het tweedehands is. Dus ik ga mijn kinderen hier heel blij mee maken", glimlacht ze.

Op het moment dat alle ouders weg zijn bij de speelgoedruilavond van de Swap Sint, blijven er nog best wat cadeaus liggen. Uiteraard worden deze niet weggegooid. "Nee dat brengen we naar de Speelgoedbank Haarlem en ook dat is een goed doel."

