Al meer dan 1.400 Noord-Hollandse verkeersslachtoffers dit jaar, dat vraagt om actie

En dat blijkt nodig: volgens het OM is er bij 20 tot 30 procent van alle verkeersongevallen sprake van afleiding. Jaarlijks valler er zeker honderden slachtoffers door gebruik van mobieltjes in het verkeer.

Het is niet de eerste keer dat de politie in actie komt voor dit probleem. Eerder dit jaar organiseerde de politie in onze regio ook al zo'n week. Dit leverde toen aardig wat extra bekeuring op. Slechts twee dagen waren er nodig om met bijzondere controles 242 boetes meer uit te delen. Dat leidde in totaal tot 897 bekeuringen voor telefoongebruik in één week.