Eén kilometer oranje vlaggetjes: ook dit WK is de Bantamstraat dé Oranjestraat van Haarlem

Ieder groot voetbaltoernooi kleurt de Bantamstraat in Haarlem-Noord oranje. Boven het orginele straatnaambordje hangt zelfs permanent het bordje 'Oranjestraat'. Vanwege de kou twijfelden de straatbewoners dit jaar om de boel te versieren. "Normaal maken we alles oranje met lekker weer, nu is het koud. Maar we zijn er toch voor gegaan." vertelt Berry Hendriks.

Enkele bewoners van de Bantamstraat vormen de harde 'oranje kern' van de straat. Elk europees- en wereldkampioenschap wordt de hele straat in het oranje gehuld. Maar dit jaar bleven de gevels opvallend lang onberoerd.

"Dit jaar twijfelden we meer vanwege het weer", zegt Berry gehuld in een oranje shirt en broek. "Normaal zetten we ook nog een tent neer met statafels en eten we een happie met een drankje. Dan kijken we de wedstrijden op een beamertje. Maar dat zit er dit jaar niet in vanwege de kou."

Het versieren loopt als een geoliede machine. De grondtroepen knopen de slingers aan elkaar en geven deze vervolgens door aan Berry en Mike. Zij leggen, hoog in de ladders, hun levens in de waagschaal door de slingers aan de haken in de gevels bevestigen.

Hoog in de ladder is het altijd nog even zoeken naar het juistje haakje. Mike: "We gaan niet alleen heen, maar ook weer terug. Je moet dus de juiste haakjes overhouden. En dan te bedenken dat we een kilometer aan vlaggetjes hebben, en het koud is. Al met al best een klusje."

Natuurlijk hoopt de hele straat dat het Nederlands elftal het dit jaar ver gaat schoppen in Qatar. Mochten ze winnen dan zal dat in dé oranjestraat van Haarlem ontzettend groot gevierd worden.

Volgens Leontine is het te hopen dat Oranje in ieder geval de poule fase doorkomt. "Als ze er snel uitvliegen dan zijn de vlaggetjes er heel snel vanaf. Echt een stuk sneller dan dat ze erop zijn gezet", lacht ze.

Het Nederlands elftal speelt maandag zijn eerste wedstrijd tegen Senegal om 17.00 uur Nederlandse tijd.