De giftigste paddenstoel ter wereld groeit in Bloemendaal

Tussen de bladeren onder een meidoorn en een eik in Thijsse's Hof staat ie: de groene knolamaniet. Zo onschuldig als hij er uit ziet, zo gevaarlijk is ie. 'Death cap', heet ie in het Engels. "Je hoeft er maar één van te eten en je bent er geweest", de waarschuwing van tuinbeheerder Johan Görtemöller is duidelijk: deze laten we netjes staan.

Het verraderlijke aan de groene knolamaniet is dat het lijkt op sommige eetbare paddenstoelen. Als je er van gegeten hebt, wordt je even ziek, maar daarna knap je weer op. Terwijl je denkt dat er niets aan de hand is, sloopt het gif van deze paddenstoel je lever. Je sterft na een paar dagen. Dat overkomt ieder jaar wel een paar mensen. Ook ervaren paddenstoelenzoekers.

In Thijsse's Hof staan nog veel meer paddenstoelen. Van judasoor tot parasolszwam en van dodemansvingers tot heksenboter. "We missen nog de echte kabouterpaddenstoel die iedereen kent, rood met witte stippen. Dat is de vliegenzwam die samenleeft met berken. Omdat we geen berken hebben in de Hof, hebben we ook nog geen vliegenzwam. Maar daar wordt aan gewerkt. We gaan binnenkort berken planten."

Ook vossen en een boommarter komen voorbij in de uitzending van Natuurlijk Noord-Holland uit de Thijsse's Hof. "We hebben wildcamera's opgehangen om te zien welk dier nou toch de eieren begraaft die we soms in het zand vinden. We weten dat sommige roofdieren dat doen bij wijze van voorraadkast. Ze komen dan later terug om het eitje op te graven en op te peuzelen. Vossen klimmen niet in een boom om een ei uit een nest te roven. De boommarter doet dat wel." De geplaatste wildcamera leverde het bewijs.