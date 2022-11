Lawine aan bezwaren en reacties over betaald parkeren Haarlemse wijken

Wethouders Bas van Leeuwen en Robbert Berkhout, die verantwoordelijk zijn voor het parkeerbeleid in Haarlem, kijken er niet raar van op. Halverwege de inspraakprocedure op het voorstel om per 2024 betaald parkeren in te voeren in elf wijken buiten het centrum, staat de teller op 630 zienswijzen. En de komende twee weken komen er daar nog meer bij weten ze, zeker ook omdat ze de Haarlemmers zelf oproepen hun mening te geven.

Deze week is een film op de gemeentelijke site gelanceerd waarin de wethouders hun beleid, dat zo onder vuur ligt, duidelijker uitleggen. "We begrijpen dat niet iedereen die bestuurlijke nota's doorspit", zegt wethouder Robbert Berkhout.

"En we begrijpen dat het veel losmaakt bij mensen", zegt hij in reactie op de enorme hoeveelheid zienswijzen die nu al zijn ingediend. En zoveel heeft de gemeente Haarlem nog niet eerder ontvangen op een beleidsvoorstel. "Het is in ieder geval goed dat mensen ons weten te vinden. We kijken of we het beleid hier verder mee kunnen aanscherpen."

Maar dat het betaald parkeren ingevoerd wordt, staat al als een paal boven water, laten de twee wethouders weten in een uitgebreid vraaggesprek dat dit weekend bij NH Nieuws verschijnt. Daarin proberen ze duidelijk te maken waarom ze het betaald parkeren als enige oplossing zien voor een stad, die anders volgens hen helemaal vast loopt.

Aanpassingen maken

De bewoners krijgen volgens hen nog wel alle kans om mee te praten over hoe het beleid wordt ingevoerd en er zullen na de beantwoording van de honderden bezwaren ook wel aanpassingen volgen. zoals over hoe om te gaan met de aangrenzende wijken waar het betaald parkeren nog niet wordt ingevoerd. In die wijken is de parkeerdruk niet hoog genoeg volgens de norm die de gemeente nu stelt. Maar waar bewoners wel bang zijn voor het zogenoemde waterbedeffect.

Maar ook gaan de wethouders berekeningen laten doen over de hoogte van de vergunningentarieven, na vragen van politieke partijen in een raadscommissievergadering. Daarnaast gaan ze kijken naar de optie om nieuwe Haarlemmers die naar de stad verhuizen, niet direct aanspraak te laten maken op een vergunning voor hun auto.

Hoop op minder auto's

Deze aanscherping van het beleid wordt gevraagd door een groot deel van de gemeenteraad. En dat was juist waar de wethouders in eerste instantie hun vingers niet aan wilden branden, hoewel ze denken dat als er minder vergunningen komen er minder auto's in de stad zullen rondrijden.

"Als jij wil verhuizen naar Haarlem, omdat je dan groter wil wonen dan in het centrum van Amsterdam, kom je op een wachtlijst. Maar tegen de tijd dat die mensen dan aan beurt zijn, dan denken ze misschien 'het bevalt met zo goed met de fiets naar de zuidas te gaan, ik heb die auto niet meer nodig'", hoopt wethouder Bas Van Leeuwen.

Eerder

