Met de energiecrisis wenden mensen zich tot een traditionele manier om zichzelf op te warmen, namelijk breien en dan vooral een warme dikke trui. "Als je dit draagt hoef je de kachel niet hoger te zetten", zegt breidocent Regien Hart vanuit een breiwinkel in Haarlem.

Wie denkt dat het mooie weer zo blijft, heeft het mis. De winter is al begonnen en het weer begint wat kouder te worden. De energiekosten zijn voor velen niet meer betaalbaar en daarom zoeken mensen een traditionele manier om zich te kunnen warmen.

Regien Hart breit sinds dat zij een heel klein meisje is en heeft het van haar moeder geleerd, vertelt zij voor de camera van NH Nieuws. "Breien is niet moeilijk, maar het belangrijkste is dat je wilt, iedereen kan het leren."

Voor degenen die heel graag een mooi truitje willen maken; het duurt niet zo lang als dat je in gedachten had. Met het maken van een grote volwassenen trui ben je 4 of 5 weken bezig, als je per dag kijkt naar het aantal uren. "Voor mij is het heel ontspannen en het helpt enorm tegen de kou", zegt Hart.

Het is de periode waarin de mensen nu gaan breien, maar toch heeft de winkel 'Breien en Zo' in Haarlem het doorsnee niet druk. "Dit is de periode voor breien en daarom zie je dat het druk is in mijn winkel", vertelt Karien Kloes, de eigenares van de winkel.

Zij heeft niet het idee dat iedereen massaal aan het breien is. Kloes ziet geen verschil in haar winkel: "Mensen die al breiden breien nog steeds en sommigen breien voor de mensen die geen truitjes kunnen maken bijvoorbeeld en die zo heel graag willen helpen", aldus Kloes.

Zelf breien

Zelf een trui breien? "Dat kan zeker, maar je moet het wel willen en zo simpel mogelijk houden", vertelt Hart. "Om een truitje te kunnen maken moet je weten welke soort wol je gaat gebruiken."

In Kloes haar winkel wordt 100 procent het meest verkocht. Iedereen die van breien houdt, komt naar binnen om wollen te kopen. "Het is ook voor mannen en dit hoort niet alleen maar bij vrouwen. Mannen krijgen vaak een lijst mee van hun vrouwen", vertel Kloes.

"Vaak kijk ik een beetje raar op als ik een man zie die breit, maar de mannen kunnen net zoals vrouwen goed breien", benadrukt Hart.