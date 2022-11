Familie Patrick (28) wil onderste steen boven na bijna fatale val van Haarlemse brug

De vader van Patrick is geschokt door de gebeurtenis afgelopen vrijdag, waarbij zijn zoon van de Prinsenbrug is gevallen en zwaargewond raakte. Patrick is dezelfde avond nog geopereerd waarbij een stuk schedel is verwijderd om de druk in zijn hoofd te verlichten. Maar zijn vader twijfelt of het nog goed komt. "Hij is nog altijd buiten bewustzijn."