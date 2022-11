Anti-abortusdemonstranten mogen van rechter toch weer dichtbij abortuskliniek demonstreren

Delen via E-mail

Opvallende uitspraken van de rechtbank maandag in de twee rechtszaken die zijn aangespannen door antiabortusdemonstranten van Pro Life en Verein Donum Domini, om vrij te kunnen demonstreren bij de abortuskliniek Bloemenhove in Heemstede.

De rechter oordeelde verschillend in beide zaken, maar ze mogen allebei wel weer dichterbij de kliniek staan. En dat vindt Rob Benschop, directeur van de abortuskliniek, onbegrijpelijk. "Het is zeer teleurstellend, onnavolgbaar en de rechtbank laat de vrouwen behoorlijk in de kou staan."

De demonstranten van Verein Donum Domini mogen voortaan demonstreren in een demonstratievak aan de achterzijde van de kliniek aan de Claus Sluterweg. Dit is bij de parkeerplaats waardoor ze dichtbij de cliënten van de kliniek kunnen komen. Eerder mochten ze daar ook al staan, maar burgemeester Jos Wienen besloot het vak te verplaatsen naar de voorkant van het pand, aan de overkant aan de Herenweg. Daar kon ze de cliënten niet direct aanspreken.

De rechter is van oordeel dat het demonstratierecht van de betogers teveel wordt beperkt door het verplaatsen naar de Herenweg en besloot dat ze daarom weer terug mogen naar hun oude plek.

De demonstranten van Pro Life hoeven van de rechtbank voortaan helemaal niet meer in een demonstratievak te staan, omdat er geen klachten over hen bekend zijn. Directeur Rob Benschop van de abortuskliniek begrijpt niet dat de rechtbank onderscheid maakt tussen de twee demonstratiegroepen. "Pro Life doet het wat geniepiger, maar zij vallen ook onze cliënten lastig. Net zo goed als de betogers van Donum Domini. Dus straks krijgen we weer mensen met spandoeken op de stoep van onze kliniek."

Hij vreest ook dat betogers van Verein Donum Domini onder een andere naam gaan demonstreren, zodat ze net als de Pro Life-demonstranten kunnen gaan staan waar ze willen. Hij vindt dat de rechtbank voorbij gaat aan de belangen van de vrouwen die naar de abortuskliniek komen voor een behandeling. "Er is maar één Duitse vrouw die uitgebreid op papier heeft gezet wat voor impact die demonstranten op haar hebben gehad en daar melding van heeft gemaakt. Maar al die andere vrouwen hebben er ook last van, alleen hebben zij geen behoefte om dat nog aan de grote klok te hangen. Dat ze geen verklaring afgeven, betekent niet dat ze er geen last van hebben."

Hij hoopt dat de gemeente Haarlem in hoger beroep gaat. In een reactie aan NH Nieuws laat een woordvoerder weten dat de gemeente zich nu beraadt hierover.