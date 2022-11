Het Toni en Nikki Jolie was dit moment ontzettend spannend. Ze stonden allebei al vroeg met hun ouders te wachten. "We staan hier al heel lang, maar ik weet zeker dat hij hier aankomt", reageert Toni.

Even verderop staat Veerle te roepen. "Ik zie de boot, ik zie de boot. Wat mooi dat die er is."

Even was het nog onduidelijk of Sinterklaas überhaupt wel naar Haarlem kon komen aangezien pakjesboot 12 op weg naar Nederland was gezonken. Gelukkig laat de Sint zich niet snel gek maken. Al snel had hij pakjesboot 13 geregeld. Daarmee kwam hij aan in Haarlem.