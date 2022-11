Overzicht: alle tijden en locaties intochten Sinterklaas in Haarlem en omgeving

Sinterklaas komt dit weekend weer aan in ons land en natuurlijk brengt hij ook een bezoek aan Haarlem, Zandvoort, Heemstede, Overveen, Bennebroek, Bloemendaal en Spaarndam. Diverse vrijwilligers hebben zich dit jaar weer ingezet om de goedheiligman te kunnen ontvangen. Benieuwd wanneer de Sint bij jou langskomt? NH Nieuws zet alle intochten in Haarlem en omgeving op een rijtje:

De intocht van Sinterklaas is dit jaar, na twee coronajaren, weer als vanouds. Sint en de Pieten komen deze zondag met de stoomboot aan in Heemstede en Haarlem. In Zandvoort komt Sinterklaas zoals altijd aan via het strand. Hoe de Sint aankomt op het Marsmanplein in Haarlem-Noord is nog een verrassing...

In Haarlem Centrum komt de stoomboot via het Spaarne en legt rond 13.00 uur aan bij de Koudenhorn. Vanaf daar gaat hij te paard naar de Grote Markt. "In totaal neemt Sinterklaas meer dan honderd Pieten mee", vertelt Marc Schultheis van Stichting Sinterklaasintocht Haarlem. "Natuurlijk is er ook muziek, er komt een Pietenband met Zangpieten."

Op de Grote Markt wordt Sinterklaas verwelkomd door de burgemeester, waarna kinderen de hand van de goedheilig man kunnen schudden, hem een tekening kunnen geven en met hem op de foto kunnen.

"Het is een hele onderneming, maar daardoor ziet het er wel geweldig uit", vertelt Schultheis. "Als hoofdstad van Noord-Holland zijn we natuurlijk verplicht om er een mooie intocht van te maken."

In Zandvoort komen Sinterklaas en de Pieten traditiegetrouw aan via het strand. Rond 11.00 uur meren ze aan ter hoogte van de rotonde en het casino. "Sinds vorig jaar heeft de intocht een nieuwe insteek", vertelt Yvette van het Zandvoortse Sinterklaascomité. "Alle activiteiten vinden nu plaats in het centrum, kinderen kunnen daar verschillende spelletjes spelen. Ze kunnen Sinterklaas een hand geven, er is een fotobooth en we hebben pepernotenijs."

Ook in Zandvoort wordt de Sint verwelkomd door de burgemeester, nadat hij met een auto van de reddingsbrigade van het strand naar het gemeentehuis gereden is. "Daar hebben we ook nog een verrassing voor Sinterklaas", vertelt Yvette. "Rond 12.00 uur gaan we met zoveel mogelijk mensen een flashmob doen."

De video met het dansje is te vinden op de Facebook-pagina van Sint in Zandvoort. "We zijn de dans zoveel mogelijk aan het verspreiden, want we willen dat alle kinderen meedoen", zegt Yvette. "En natuurlijk ook alle mama's, papa's, opa's en oma's. Het is een heel simpel dansje, dus het moet lukken!"